Cadourile pentru copii duc piața jucăriilor aproape de pragul de 1 miliard de lei Jocuri și jucarii cu eroii din filme, jucarii eco realizate din lemn, jocuri software care transpun copiii in realitatea virtuala – pe piața romaneasca de profil oferta devine tot mai variata, producatorii și comercianții raportand an de an rezultate financiare in creștere. 1 iunie reprezinta unul dintre cele mai importante varfuri de vanzari de pe

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

