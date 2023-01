Cadou de la ANAF în 2023: Orice român poate ”beneficia” de o inspecție la sânge a finanțelor Noutatea fiscala din 2023 consta in faptul ca persoanele fizice pot fi selectate in mod aleatoriu in scopul efectuarii unei verificari a situației fiscale personale. Legiuitorul stabilește faptul ca intr-un an nu pot fi selectate mai mult de 10% din totalul persoanelor potențiale pentru efectuarea verificarii situației personale. In aceasta situație se utilizeaza procedura notificarii de conformare voluntara. OUG nr. 188/2022 modifica substanțial prevederile din Codul de procedura fiscala, cand sunt reglementate proceduri de colectare a creanțelor fiscale sau controale și inspecții fiscale. Actul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

