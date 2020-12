Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Real Sociedad si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Spaniei, dupa ce a reusit sa invinga la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Cadiz, duminica seara, in cadrul etapei a 10-a din La Liga. Gruparea din Tara Bascilor a marcat unicul…

- Atletico Madrid - Barcelona se joaca azi, de la 22:00, in derby-ul etapei a 10-a din La Liga, asta chiar daca, pentru moment, Atleti și Barca au doar șapte jocuri disputate in acest sezon din Spania. Atletico e singura echipa neinvinsa pana acum in Spania, madrilenii bifand cinci succese și doua remize.…

- Mijlocasul Sergio Busquets, accidentat in meciul echipei Spaniei impotriva Elvetiei din Liga Natiunilor, nu va putea juca pentru FC Barcelona in derby-ul cu Atletico Madrid, programat sambata in etapa a 10-a din La Liga, a anuntat miercuri clubul catalan. Busquets a suferit o "entorsa a ligamentului…

- ​Real Madrid a deschis scorul pe Mestalla prin Benzema, dar seara nu a fost deloc una buna pentru trupa lui Zinedine Zidane. Au urmat trei penaltiuri pentru Valencia și un autogol al lui Varane. Galacticii au pierdut cu 4-1, iar în prezent se afla pe locul patru în LaLiga.Confruntarea…

- FC Barcelona a fost invinsa cu 1 - 0 in deplasare de Getafe, sambata, intr-un meci din etapa a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Golul inscris din penalty de Jaime Mata in minutul 56 a adus primul esec pentru vicecampioana Spaniei in noua editie din La Liga. Barcelona a jucat bine in prima repriza,…

- De mai bine de 20 de ani nu se intamplase ca Real și Barcelona sa piarda in aceeași zi și la zero in LaLiga chiar inaintea meciului direct! Sambata, in rolurile lui Alaves și Rayo au jucat Cadiz și Getafe. ...

- ​Dupa ce Real Madrid a pierdut pe propriul teren cu Cadiz, etapa din LaLiga a mai oferit o mare surpriza. Getafe a trecut de FC Barcelona (1-0), dupa un meci în care gazdele au mai ratat câteva ocazii mari. Confruntarea a facut parte din runda cu numarul șase a sezonului. Unicul…

- Formatia Real Madrid a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Cadiz, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Lozano, in minutul 16. Citește și: Raed Arafat: Este posibil ca aceste spitale sa…