Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- Accident tragic, ieri dupa-amiaza, pe DJ 587 din județul Caraș-Severin, in zona localitații Delinești, in urma caruia o femeie a murit. Accidentul de circulație s-a produs aproape la aceeași ora cu o alta tragedie din județ, care a lasat in urma un mort și trei raniți. „Din primele cercetari s-a stabilit…

- O avertizare cod portocaliu și una cod galben de ploi torențiale și vijelii a fost emisa, duminica, de ANM pentru județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia.Avertizarea cod portocaliu de averse torențiale, valabila de duminica, 24 septembrie, de la ora 15.00 și pana luni, la ora 3.00,…

- Controalele din trafic scot in continuare la iveala tot mai multi conducatori auto aflati sub influenta drogurilor. In cursul serii de ieri politistii din Caras-Severin au prins inca trei barbati aflati sub influenta substantelor psihoactive, in timp ce un alt sofer conducea cu o alcoolemie ridicata.…

- ”Au fost verificati un numar de 35 de operatori economici – magazine alimentare, restaurante, fast food, hoteluri si pensiuni”, a anuntat Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului Timis. Printre neregulile gasite au fost: produse preparate si materii prime lipsite in totalitate de elemente…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce tavanul unui restaurant din stațiunea Baile Herculane, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in timpul unei petreceri de majorat, informeaza Știrile ProTV . Incidentul s-a petrecut intr-un restaurant luxos din Baile Herculane. Petrecerea a inceput in jurul orei…

- Panica pe „drumul morții” din Banat. Pompierii carașeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucbit la un autoturism, pe DN 6, intre localitațile Teregova și Domanșnea. Conform ISU Caraș-Severin: “La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a aflat programul din noua editie de campionat. „Leii” vor debuta in jurul datei de 23 septembrie, pe teren propriu, cu CSM Galati, apoi se vor deplasa pe terenul Lagunei Bucuresti. Sezonul 2023-24 va incepe insa pentru alb-violeti mai devreme, prin intermediul Cupei…