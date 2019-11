Stiri pe aceeasi tema

- Doborat in euforia din noiembrie 1989, Zidul Berlinului a fost ani la rand simbolul dureros al divizarii Germaniei invinse si al confruntarii dintre lagarul sovietic si lumea occidentala. AFP consemneaza cinci lucruri definitorii despre centura de beton care a facut timp de aproape 30…

- Doborat in euforia din noiembrie 1989, Zidul Berlinului a fost ani la rand simbolul dureros al divizarii Germaniei invinse si al confruntarii dintre lagarul sovietic si lumea occidentala.AFP consemneaza cinci lucruri definitorii despre centura de beton care a facut timp de aproape 30 de ani…

- Germania celebreaza saptamana aceasta 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, evenimentul istoric produs in 9 noiembrie 1989 care a reprezentat caderea Cortinei de Fier. In capitala Germaniei sunt programate peste 200 de ceremonii, insa acestea se anunța a fi dominate de sobrietate, pe fondul ascensiunii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri evenimentele de acum 30 de ani care au culminat cu daramarea Zidului Berlinului, transmite Reuters. Inainte de a pleca spre capitala Germaniei, unde va participa la ceremoniile aniversare, Stoltenberg a spus ca Zidul Berlinului,…

- Daca Zidul nu ar fi cazut in urma cu exact 30 de ani si daca RDG si-ar fi sarbatorit ce-a de-a 70 aniversare, "ce ati fi devenit?", a intrebat-o saptamanalul Der Spiegel pe Merkel. "In mod cert, noi nu ne-am fi intalnit", a raspuns Angela Merkel, care a crescut in regiunea Brandenburg, in fosta RDG.…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas pledeaza pentru „unitatea Europei“ intr-un editorial scris cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un moment cu o simbolica aparte in prabusirea comunismului si incetarea Razboiului Rece.

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa.Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- ”Ivița” Perisic este, oficial, fotbalistul lui Bayern Munchen. Fosta sa formație, Internazionale Milano, și-a dat acordul pentru imprumutul internaționalului croat pe un sezon la multipla campioana a Germaniei și tranzacția a fost oficializata.