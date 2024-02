Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Vice Media a anuntat ca nu va mai publica pe site si ca reduce citeva sute de locuri de munca. Destinat unui public tinar si cunoscut pentru stirile sale indraznete si continutul social, Vice era una dintre stelele in ascensiune ale unei noi generatii de media online inainte de a intra in faliment…

- Presa poloneza anunța ca Billel Omrani va semna cu Wisla Cracovia. Atacantaul algerian s-a desparțit in urma cu o luna de Petrolul. Billel Omrani și-a gasit echipa. La o luna dupa ce și-a reziliat contractul cu Petrolul, atacantul in varsta de 30 de ani este pe punctul de a semna cu Wisla Cracovia,…

- Grupul Vice Media a anuntat joi ca nu va mai publica pe site si ca reduce cateva sute de locuri de munca, potrivit news.ro. Destinat unui public tanar si cunoscut pentru stirile sale indraznete si continutul social, Vice era una dintre stelele in ascensiune ale unei noi generatii de media online…

- Grupul Vice Media a anuntat joi ca nu va mai publica pe site si ca reduce cateva sute de locuri de munca. Destinat unui public tanar si cunoscut pentru stirile sale indraznete si continutul social, Vice era una dintre stelele in ascensiune ale unei noi generatii de media online inainte de a intra in…

- Presedintele american Joe Biden a devenit duminica seara utilizator de TikTok, marcand debutul sau pe aceasta retea sociala cu un video de 26 secunde. In ultimii ani, guvernul american – atat precedenta echipa republicana, cat si adminstratia Biden – a criticat in mod ferm aceasta aplicatie de partajare…

- The US and UK launched airstrikes on more than 60 Houthi rebel targets in Yemen, sparking vows of retaliation and a rise in oil prices after weeks of attacks in the Red Sea disrupted commercial shipping, according to Bloomberg. The strikes overnight by American and British forces targeted 16 Houthi…

- Crucișatorul american USS Carney a reușit sa intercepteze și sa doboare mai multe drone care au vrut sa atace nave comerciale in Marea Roșie. Navele, care se aflau in apele internaționale, au fost vizate de rebelii Huthi din Yemen, susținuți de Iran. Comandamentul Central din cadrul Departamentului…