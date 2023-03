Cadavrul unui bărbat, descoperit în râul Dâmbovița, în București. Poliţiştii şi procurorii au deschis o anchetă Cadavrul unui barbat a fost gasit, luni, in raul Dambovita, in zona Sectorului 3 din Bucuresti, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. Polițiștii de la Secția 13 au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat se afla pe cursul apei Dambovița, in zona Sectorului 3. Cadavrul a […] The post Cadavrul unui barbat, descoperit in raul Dambovița, in București. Politistii si procurorii au deschis o ancheta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Polițiștii din București au fost sesizați, luni, ca trupul unui barbat plutește pe cursul apei Dambovița, in zona Sectorului 3. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constatat decesul persoanei. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul…

