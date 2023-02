Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a anunțat ca va finanța proiectele de investiții private pentru modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice dupa ce Guvernul a adoptat miercuri Memorandumul privind incadrarea schemei de ajutor de minimis in politicile economico-bugetare.…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 18 ianuarie a.c., incadrarea in politicile fiscal-bugetare si financiare ale statului roman a schemei de ajutor de minimis pentru participarea intreprinderilor cu activitate de turism la manifestarile expozitionale, in pavilioanele nationale, standurile specializate…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a prelungit perioada maxima de implementare a proiectelor pe care le vor derula firmele care vor caștiga granturile de maximum 200.000 de lei fiecare din cadrul programelor Start-Up Nation 2022 și Femeia Antreprenor 2022. Cu un an se prelungește perioada…

- USR a transmis, intr-un comunicat de presa, ca Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior a aparut prin OUG 147/2022, printr-o asa-zisa reorganizare a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului si a fost pusa in coordonarea premierului Ciuca. Sursa citata mai spune ca, pe hartie, Agentia…

- Inscrierile in schema de minimis pentru incoming incep chiar din prima zi a noului an, numarul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin fiind estimat la 1.200, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). ‘Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor!…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta ca, din prima zi a anului 2023, da startul inscrierilor in cadrul schemei de minimis pentru incoming, urmand astfel a deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat in 2022 sejururi in tara noastra pentru…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta ca, din prima zi a anului 2023, da startul inscrierilor in cadrul schemei de minimis pentru incoming, urmand astfel a deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat in 2022 sejururi in tara noastra pentru…

- Ministerul Antreprenoriatului si turismului anunta ca, din prima zi a anului 2023, da startul inscrierilor in cadrul schemei de minimis pentru incoming, urmand astfel a deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat in 2022 sejururi in tara noastra pentru…