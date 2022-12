Caciu: Toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%. Apoi, in functie de nivelul pensiei, pe acele plafoane, se va veni cu o indexare suplimentara, astfel incat pensiile mici sa primeasca ceva in plus

Stiri pe aceeasi tema

- „Practic este o indexare, aici este si un element de noutate pentru ca ordonanta este in transparenta decizionala si vreau sa specific ce a aparut nou fata de ceea ce a aparut in ordonanta. Pensiile militarilor vor fi indexate cu 5,1%, toate pensiile militare. Apoi, in functie de nivelul pensiei, pe…

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat in direct la Antena 3 CNN in ce masura va fi afectata livrarea pensiilor de minivacanta din decembrie. „Prima zi de livrare va fi pe data de 2 decembrie, vineri, și apoi vom intra intr-un flux normal, in ziua de luni marți șamd, pana pe data de 15,…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, dupa sedinta de guvern, ca punctul de pensie nu creste cu 15% ci valoarea este pentru intregul pachet de sprijin care cuprinde si acele ajutoare acordate pensionarilor. Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut…

- ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut licitatie pe pensii, pana acum decizia era luata. Trebuie sa intelegeti un singur lucru, pensiile se platesc din veniturile din contributii, evident ca exista si un deficit la fondul de pensii. Romania a fost introdusa in procedura…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre majorarea pensiilor. Acesta anunța ca toate pensiile ar urma sa creasca cu același procent. Acest lucru va mai dura insa și va putea fi posibil de abia la data de 1 ianuarie 2023. Totodata, șeful CNPP explica ca s-au acumulat prea…

- Pensiile ar trebui sa creasca cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. El a adaugat ca ar trebui probabil ca procentul sa fie mai mare, dar ca trebuie gasit un echilibru intre masurile economice și pachetele sociale. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- Ministrul de finanțe, Adrian Caciu, a declarat, sambata, la Antena 3, ca in 2023 pensiile cu siguranța vor crește cu un procent mai mare decat prevede legislația, anume ajustarea la inflație, insa nu poate comunica procentul exact pentru ca inca este in discuții.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat pe Rareș Bogdan, dupa ce acesta a cerut creșterea cu 16% a pensiilor și tragerea la raspundere a ministrului PSD, Adrian Caciu. Ciolacu a amintit ca prim-vicepreședintele PNL a promis in 2019 desființarea pensiilor speciale in 30 de zile de la intrarea…