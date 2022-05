„Guvernul a aprobat retragerea Romaniei din cele doua banci cu capital rusesc. Respectam angajamentul pe care l-am luat. Suntem in coordonare cu celelalte tari membre.La ceea ce inseamna Banca Internationala de Colaborare Economica ne coordonam cu Cehia, Polonia, Slovacia si Bulgaria, iar la ceea ce inseamna Banca Internationala de Investitii ne coordonam cu Cehia, Slovacia si Bulgaria. In toata aceasta perioada, timp in care Parlamentul va dezbate si aproba cele doua proiecte de legi, incep si negocierile de iesire”, a declarat Adrian Caciu, la finalul sedintei de miercuri a Executivului. El…