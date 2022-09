Câciu: Angajamentul nostru ca Guvern este să avem buget aprobat de Parlament în luna noiembrie Bugetul de stat pentru 2023 ar putea fi aprobat in Parlament in luna noiembrie a acestui an, acesta fiind angajamentul nostru, ca Guvern, pentru a oferi predictibilitate economiei si investitorilor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la conferinta “Cum poate deveni piata de capital din Romania motorul economiei”. “Din perspectiva prognozelor pe care le avem, pentru ca pentru piata de capital si pentru companii este important sa stim si pe ceea ce ne bazam, economia Romaniei va creste in acest an mai mult decat a fost prognozat in ultima prognoza de vara. N-am sa va dau exact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

