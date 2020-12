Stiri pe aceeasi tema

- Nu este un secret faptul ca, in campania electorala, politicienii ne promit luna de pe cer. De ce ar face excepție de la regula Allen Coliban (USR PLUS)? Caz de studiu, construirea noului spital regional la Brașov. Ideea construirii unui nou spital la Brașov aparține Asociației Noul Spital al Brașovului,…

- O batrana de 80 de ani din Dolj iși crește singura stranepoții pe care nu i-au vrut nici parinții, nici bunicii lor. Trei frați parasiți de parinți și pe care nici bunicii nu i-au vrut Povestea celor doua fetițe de 5 și 6 ani și a fratelui lor mai mare, 10 ani, i-a impresionat pe jandarmii brigazii…

- „Intr-un moment dificil, a facut o declaratie (n.r. – ministrul Sanatatii). Intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare. Din punctul meu de vedere acum, in schimb, treaba noastra este sa rezolvam toate problemele, sa asiguram reducerea numarului de infectari,…

- Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost “Sfantul Vasile” al Asociatiei Vasiliada, aflata sub patronajul Mitropoliei Olteniei, este pregatit si in acest an pentru a gazdui in sezonul rece persoane aflate in situatii de risc. Parintele coordonator al asezamantului social, Sorin Parvanescu,…

- Stresul unei mutari va fi acum de domeniul trecutului! O firma de mutari profesionala va rezolva in doi timpi si trei miscari un proces care ti-ar fi consumat energia, resursele si timpul. Specialistii in mutari de la www.nextmoving.ro iti ofera o solutie completa si eficienta atunci cand vrei sa te…

- Peste un sfert din orele de școala ale elevilor romani au fost pierdute din cauza epidemiei de COVID 19. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate de Ziua Educației de World Vision Romania, iar soluția este ”educația remediala, prin inființarea de unitați after-school

- Cercetatori americani au demonstrat ca mariajul influenteaza pierderea in greutate a cuplurilor casatorite. Femeile si barbatii casatoriti care au kilograme in plus slabesc rapid si nu se ingrasa dupa aceea. Specialistii de la Universitatea Davis din California au urmarit indicii de sanatate in cazul…

- In data de 25 septembrie 2020, Asociația și Consorțiul de clustere INTER-BIO impreuna cu USH Pro Business au organizat, la Tulcea, seminarul - dezbatere „Provocarile din agricultura ecologica”, eveniment desfașurat in format hibrid (online și in-situ, la hotel Esplanada din Tulcea). La eveniment au…