Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare magazin virtual din Romania va trece la un sistem de lucru hibrid. Pandemia a dovedit faptul ca angajații, ce lucrau de regula in cladiri de birouri, pot indeplini același sarcini, la fel de bine și din fața calculatorului de acasa. Noul mod de lucru, de la distanța, le va permite celor…

- Raportul anual Work Trend Index al Microsoft dezvaluie sapte tendinte privind modelul de lucru hibrid cu care fiecare lider de afaceri ar trebui sa fie la curent, pe masura ce intram in aceasta noua era a muncii. Raportul indica faptul ca managerii ar trebui sa reziste tentatiei de a vedea modelul de…

- Burnout-ul reprezinta acea stare influențata de stres constant, nerezolvat, care apare din diverse motive legate de munca: program solicitant; linia ștearsa intre viața personala și cea profesionala; lipsa controlului; volum mare de munca. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care burnout-ul…

- David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, respinge munca la distanța ca fiind „noua normalitate”, catalogând-o drept „aberație”, relateaza BBC.Solomon afirma ca banca de investiții a funcționat în 2020 cu „mai puțin de 10% din oamenii noștri” la birouri.Declarațiile…

- "Pandemia Covid-19 va transforma permanent modul in care muncim, spun angajatii si angajatorii din Europa Centrala si de Est, in sondajul intitulat New Ways of Working - Smart Work , realizat de catre Boston Consulting Group (BCG), aducand autonomia angajatilor si abilitatile de conducere corporativa…

- Peste 64% dintre angajați vor sa lucreze o parte din timp de acasa și dupa sfarșitul pandemiei de coronavirus, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs.ro. 23% dintre salariați...

- “Uzina Dacia din Mioveni si-a intrerupt activitatea din cauza crizei de semiconductori la nivel global, situatie care afecteaza 50%-60% din activitatea de productie si aproximativ 8.000 de lucratori. In acest context, am discutat astazi (joi, n.r.) cu Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania…

- Institutul National de Administratie (INA) a publicat Studiul privind evaluarea oportunitatii flexibilizarii modului si timpului de lucru in administratia publica, alaturandu-se, astfel, unor initiative europene de identificare a unor noi forme de munca, in contextul crizei pe care o traversam. Prin…