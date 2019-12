Cabanierii din Rânca, nemulțumiți că Aparegio a anunțat restricții la apă Proprietarii de pensiuni și cabane din Ranca sunt nemulțumiți ca operatorul de servicii Aparegio Gorj a anunțat ca, in lunile urmatoare, vor fi probleme cu apa in stațiune. Este vorba de sezonul de iarna, cand vor urca mulți turiști in zona montana și cand consumul de apa va fi ridicat. Aparegio Gorj a anunțat, zilele trecute, ca vor exista perioade in care vor fi probleme in a asigura necesarul de apa pentru consumatorii din Ranca. Motivele indicate sunt seceta din acest an, problemele legate de rețea și numarul redus de surse de alimentare. Cabanierii nu sunt de acord cu cele anunțate de Aparegio… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

