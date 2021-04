Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, la trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal, intr-un dosar in care este acuzat ca a sechestrat si batut, impreuna cu alte persoane, un barbat.



"In temeiul art.72, alin.1, Cod penal, deduce retinerea de la data de 6.IX.2016 la data de 7.IX.2016, precum si arestul preventiv si arestul la domiciliu pe perioada 15.IX.2016 - 6.I.2017, inclusiv. II. (...) Condamna pe inculpatul Iorgulescu Gino-Mario la…