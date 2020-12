Stiri pe aceeasi tema

- 21.12.2020 SC COLIBRI TOUR SRL anunța inceperea implementarii proiectului finanțat prin masura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, in baza contractului de finanțare nr. M2-1786 din 08-12-2020 Societatea comerciala Colibri Tour SRL anunța demararea procedurilor de implementare a…

- O noua ruta cultural-turistica beneficiaza de recunoasterea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, respectiv "Portile Transilvaniei", care promoveaza trei destinatii turistice si imprejurimile lor: Brasov, Sibiu si Bistrita, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Energiei…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, remis miercuri AGERPRES. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire…

- O companie de stat din Egipt vrea sa revitalizeze tractorul romanesc de tip U650, folosind tehnologiile moderne, pentru a veni in intampinarea cererii de pe pietele africane, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, remis, marti, Agerpres.Citește…

- Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice. Nomenclatorul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate, descarcata de pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri-Departamentul…

- Trei comune din județul Suceava, Dorna Arini, Sadova și Vatra Moldoviței au primit statutul de stațiuni turistice de interes local. Decizia a fost luata de Guvernul Romaniei, la inițiativa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Astfel, in urma verificarii indeplinirii criteriilor ...

- Comuna Ocna Sugatag din judetul Maramures a fost atestata ca statiune turistica de interes national, iar alte 12 localitati au fost atestate ca statiuni turistice de interes local, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. „Guvernul Romaniei, la initiativa Ministerului…

- Astfel, unul din subiectele aflate pe ordinea de zi este: ”Aprobarea majorarii capitalului social al Romaero, cu valoarea investitiei finantate in anul 2019 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin…