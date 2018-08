Stiri pe aceeasi tema

- Productia OMV Petrom a scazut in trimestrul al doilea al acestui an, avand un impact de aproximativ 150 de milioane de lei in rezultatul din exploatare, din cauza opririi controlate a rafinariei Petrobrazi, arata un raport publicat miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. „Estimam…

- ​SIF5 Oltenia a decis vanzarea participației sale la BCR catre acționarul majoritar al bancii, respectiv Erste Group Bank, valoarea tranzacției ridicandu-se la 140 milioane euro, reiese dintr-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat vineri ca Adrian Constantin Volintiru este noul director general al companiei, cu un mandat de patru luni. Acesta este fost șef al AVAS, dar și fost director al Vulcan SA. ”Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz, prin Hotararea nr.…

- Fondurile de pensii din Pilonul II aveau la sfarșitul anului trecut investiții in valoare de peste 6,95 miliarde de lei in acțiunile companiilor listate la Bursa de Valori București, iar fondurile din pilonul III aveau dețineri de peste 337,9 milioane lei, potrivit datelor Asociației de Pensii Administrate…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a realizat in primele trei luni ale anului un profit net de 14,8 milioane euro, cu 6% mai mic decat rezultatul net raportat in perioada ianuarie-martie 2017, in valoare de 15,8…

- Producatorul de gaze Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a realizat in primul trimestru al anului un profit net de 501,2 milioane lei, cu 10,6% in scadere fata de rezultatul net din perioada similara a anului trecut, in timp ce cifra de afaceri a coborat usor, cu 1%, pana la 1,48…

- Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a raportat in primul trimestru al anului un profit net de 17.000 lei, de aproape 400 de ori mai mic fata de rezultatul net realizat in prima parte a anului trecut, de 6,77 milioane lei, potrivit datelor transmise…