- Scaderi miercuri la Bursa de Valori Bucuresti pe fondul unui peisaj rosu pe pietele externe, arata Ziarul Financiar. Indicele BET pierde 1,1%. Actiunile Petrom, Banca Transilvania, Electrica, Romgaz, Hidroelectrica, pe minus.Cu 1,1% scade indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti in prima…

- Piata locala de capital a inchis sesiunea de tranzactionare de marti, 19 septembrie, cu un nou maxim istoric prin prisma indicelui de referinta BET, ajuns la 14.323 de puncte, dupa un plus de 1,02%, conform datelor BVB citate de Ziarul Financiar.De altfel, indicele principal al Bursei de la Bucuresti…

- MSCI: 10 alte companii listate la BVB intra in indici de la 1 septembrie 2023Bursa de Valori Bucuresti a anuntat vineri seara ca inca 10 companii listate vor intra in indicii MSCI incepand cu 1 septembrie 2023 si vor consolida pozitia Romaniei in acesti indici de la 12 la 22 de societati, scrie Ziarul…

- Romanii au subscris 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile ale ofertei prin care Ministerul Finantelor vinde titluri de stat Fidelis, arata o analiza realizata de Ziarul Financiar.Micii investitori au alocat 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile de subscriere de titluri de…

- Actiunile Hidroelectrica (H2O) au incheiat prima sedinta de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti la acelasi pret cu care au deschis sesiunea, 110 lei pe unitate, in urcare cu 5,77% fata de pretul final din oferta de 104 lei, scrie Ziarul Financiar.

- Fondul Proprietatea a inregistrat venituri brute de 8,064 miliarde de lei din acțiunile Hidroelectrica, dupa derularea ofertei publice initiale (IPO) aferenta actiunilor Hidroelectrica. Intr-un raport curent al FP, publicat luni dupa-amiaza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, se specifica faptul…