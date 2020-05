Stiri pe aceeasi tema

- Alertați și speriați totodata, cei prezenți au chemat de urgența o echipa medicala. Dupa numai cateva minute a venit o echipa medical care i-au acordat primul ajutor și l-au dus pentru ingrijiri medicale la Spitalul Medical. Colegii de partid spun ca leșinul lui Marcel Ciolacu s-ar datora stresului…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, un mesaj in care da asigurari ca starea sa de sanatate este buna si se intoarce la treaba. "Sunt bine, multumesc lui Dumnezeu! Multumesc familiei mele, prietenilor, colegilor de partid, jurnalistilor si tuturor celor care ati fost…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat in cadrul unei conferințe de presa. El s-a pus rapid pe picioare și a plecat catre Spitalul Militar, asta pentru ca este și președinte al Camerei Deputaților.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații,…

- „Nimeni nu a rușinat mai puternic poporul PSD decat ea și astazi, cand pretinde ascultare, sa nu uite ca nimeni, in toata istoria de 30 de ani a democrației, nu a compromis atat de sever ideea de prezidențiabil. Viorica Dancila a instituit pentru prea mulți ani regula mișto-ului colectiv in politica.…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, Marcel Ciolacu, se va implica personal pentru urgentarea procedurilor de alocare a fondurilor necesare deschiderii noului spital din Falticeni. Ioan Stan a spus ca avand in vedere situația ...

- Premierul desemnat Ludovic Orban i-a transmis președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, programul de guvernare al „noii” echipe propuse sa fie votate, sambata, in Parlament. Numai ca programul de guvernare este același depus, anul trecut, in octombrie, inainte de investire, potrivit...

- "Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Si o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul Constitutiei. A doua. Atunci cand refuzi o propunere responsabila, un premier capabil sa formeze o majoritate pentru investire, inseamna ca esti sigur ca ai voturile necesare…