Invatamant la distanta pentru elevii tuturor scolilor din municipiul Buzau. Aceasta este solutia la care autoritatile locale apeleaza in aceasta perioada in care toate scolile din tara au fost inchise din cauza amenintarii coronavirusului. Buzaul este astfel singurul oras din Romania in care elevii pot invata la distanta datorita unei platforme de invatamant educational implementata […] Articolul Buzaul, singurul oras din tara in care toti elevii vor invata online pe timpul amenintarii coronavirusului apare prima data in Opinia Buzau .