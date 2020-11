Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți pacienți care s-au vindecat de Covid 19 au inceput sa doneze plasma pentru semenii lor, semn ca au ințeles importanța acestui gest. Cei declarați vindecați pot dona plasma chiar și din 2 in 2 saptamani, o alta condiție fiind aceea de a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea OUG privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, care prevede prelungirea deciziei de a nu se achita contributia pentru…

- Datorita numarului mare de donatori de plasma hiperimuna pentru bolnavii de COVID in stare grava, județul Buzau se afla pe primul loc la nivel național. „Județul Buzau, din nou pe primul loc! In urma cu 6 luni va spuneam ca Buzaul va beneficia de un echipament nou pentru colectare de plasma umana pentru…

- O campanie de donare de plasma va avea loc la inceputul lunii viitoare la Centrul de Transfuzii Sangvine Iasi, organizata de Societatea Studenților Mediciniști din Iasi. De altfel, viitorii medici deruleaza un proiect care aduce in prima linie nevoia constanta de sange și promoveaza donarea benevola.…

- Politica pentru oameni vs. politica pentru donații 27 septembrie va fi momentul zero in care, prin ștampila de pe buletinul de vot, bucureștenii vor face o alegere clara nu doar a viitorului primar, ci a uneia dintre cele doua vizuni radical diferite pentru viitorul orașului. Daca ne raportam la primii…

- La sfarșitul lui august s-a ajuns la 19 donatori, dintre care 18 s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine in decurs de o luna, Buzaul inregistrand astfel și cea mai mare creștere a numarului de recoltari in ultimele trei saptamani. Dup cum Sanatateabuzoiana.ro consemna saptamana trecuta, interesul…

- Cei care vor sa doneze sange si plasma convalescenta vor putea merge si maine la centrele de tranfuzii din intreaga tara, care vor fi deschise de la ora 7:30 la ora 13:00. Potrivit Institutului National de Hematologie, procesul de donare are loc cu respectarea normelor de securitate sanitara. Este analizata…

- Centrele de Transfuzie Sanguina din intreaga țara vor fi deschise sambata donatorilor de sange și plasma convalescenta COVID-19, anunța Institutul Național de Hematologie Tranfuzionala. Programul va fi intre 7.30 – 13.00, potrivit Mediafax.„Institutul Național de Hematologie Transfuzionala…