Buzăul, risc de epidemie cu ‘boala apei’, manifestată prin: greţuri, vărsături, dureri de cap, ameţeli și anemie Aproximativ 60% dintre probele prelevate din fantani din Buzau arata ca apa nu e corespunzatoare consumului uman, iar inspectorii de sanatate publica din Buzau avertizeaza ca in județ exista riscul de imbolnavire cu ”boala apei”. Inspectorii de sanatate publica au analizat probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele […] The post Buzaul, risc de epidemie cu ‘boala apei’, manifestata prin: greturi, varsaturi, dureri de cap, ameteli și anemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

