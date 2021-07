Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și echipa artistica „Arata Arta”, vor omagia timp de o luna, personalitatea marelui om politic Alexandru Marghiloman, in cadrul unui nou festival intitulat „Buzaul lui Marghiloman”. ​ Oamenii trebuie sa se adune și sa se bucure, preț…

- De la 1 martie anul acesta, corul de copii „Happy Kids”, coordonat de profesoara de muzica de la Școala nr. 7 Buzau Oana Dobre, s-a mutat in casa noua, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”. De atunci și pana in iunie, Oana Dobre, care este fondator și dirijor al corului „Happy Kids”, a reușit…

- In luna iulie, Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni in fiecare duminica la spectacole de jazz. Acestea sunt adresate atat cunoscatorilor de jazz, cat și novicilor in aceasta specie muzicala. Astfel, duminica, 4 iulie, trupa Capriel Dedeian Trio,…

- O vara plina de evenimente ii așteapta pe copiii din Buzau. Dupa ce, la 1 iunie, ,,Școala din Parc” și-a deschis din nou porțile, sfarșitul lunii iunie vine cu o mulțime de evenimente pentru cei mici. Activitatea de care s-au bucurat cei mici la inceputul verii a fost ,,Micii gradinari”, proiect in…

- Singura publicație globala pentru rebranding și dezvoltare de brand, Transform Magazine din Marea Britanie, a acordat, miercuri seara, municipiului Buzau, premiul „2021 Transform Awards Europe” – competiție aflata la a 12-a ediție – la categoria „Cel mai bun brand de localitate sau de țara”, unde municipiul…

- Miercurea trecuta a avut loc conferința organizata de revista internaționala „The Diplomat”, cu tema „Sustainability in Business, forum&awards”. Nominalizat alaturi de Digi, Endava, Enel, Kaufland Romania, Redu, Saint Gobain și TenarisSilcotub, municipiul Buzau a obținut locul I la categoria „Innovation…

- Invitata, sambata seara, la emisiunea „Live Nights”, realizata in Vila Albastros a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, Florina Potirniche, manager al acestei instituții subordonata Primariei Buzau, a vorbit despre proiectele pe care iși dorește sa le aduca nu doar in Centru, ci in intreg județul…