Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau organizeaza cea de-a VII-a ediție a Concursului de fabule „Grigore Alexandrescu”, un concurs care se adreseaza elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII) și de liceu. Fișele de inscriere pot fi completate pana la…

- Iata programul din saptamana 21-25 August, din Parcul Tineretului și din Parcul Crang: Școala din Parc este un program de intervenție prin educație nonformala și cultura adresat tuturor copiilor din municipiul Buzau sau celor care viziteaza orașul nostru, implementat de Primaria Municipiului Buzau și…

- Buzoienii sunt invitați in continuare la filme in aer liber, in cadrul programului CineParc, susținut de Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” Vineri, 11 august: CHEMAREA STRABUNILOR SUA, 2023 Regia: Chris Sanders Aventuri, familie Audiența Generala…

- Buzoienii sunt invitați in continuare la filme in aer liber, in cadrul programului CineParc, susținut de Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” Vineri, 11 august: CHEMAREA STRABUNILOR SUA, 2023 Regia: Chris Sanders Aventuri, familie Audiența Generala…

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au bucuria sa anunțe activitațile la care puteți participa in acest weekend. Sambata, incepand cu ora 19:00, Școala din parc da intalnire copiilor, parinților și bunicilor in parcul Crang unde va avea loc un spectacol…

- Articolul Activitați culturale și educaționale organizate in weekend de Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au bucuria…

- Programul Școala din Parc, derulat de Primaria municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman”, continua activitațile pentru copii. Saptamana aceasta, atelierele se desfașoara in Parcul Tineretului. Iata programul pentru urmatoarele trei zile:

- Se lucreaza de zor in Parcul Marghiloman din Buzau, acolo unde, peste doar trei zile, va incepe ediția a treia a festivalului „Buzaul lui Marghiloman”. Evenimentul se desfașoara in perioada 13- 16 iulie 2023, in gradina Vilei Albatros, și este organizat de Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural…