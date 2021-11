Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii noi in Italia, din cauza Covid-19. Masuri speciale in taxiuri, trenuri si autobuze Italia a inasprit masurile de siguranta sanitara in taxiuri, trenuri si autobuze, ca urmare a numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus. Ministerul Sanatatii si Ministerul Infrastructurii au decis ca…

- „Al patrulea val a accelerat foarte mult și lovește puternic. Ne așteapta saptamani dificile", a declarat ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, in cadrul unei intalniri cu presa dupa reuniune.Intre timp, președintele landului Turingia, Bodo Ramelow, a amenințat ca nu va mai trata persoanele nevaccinate…

- Europa a ajuns din nou epicentrul pandemiei de Covid, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in contextul in care numarul infectarilor crește pe tot continentul. De vina sunt rata scazuta a vaccinarii in unele zone și relaxarea masurilor de sanatate publica. Pandemia nu s-a incheiat, și…

- Europa este din nou „epicentrul” pandemiei de COVID, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe masura ce cazurile cresc pe tot continentul. La o conferinta de presa, seful OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat ca continentul ar putea inregistra inca o jumatate de milion de decese pana…

- Lucian Duța, fost președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, avertizeaza ca, in plin val patru, „nu exista tratamente in spitale.” „Ne facem ca tratam bolnavii, de aceea mor pe capete”. La ora actuala, spitalele sunt supraaglomerate, medicii nu mai fac fața, secțiile ATI practic sunt blocate.…

- Al Jazeera, unul dintre cele mai importante canale media din lumea araba, a publicat, duminica, un reportaj despre urmarile devastatoare ale valului 4 COVID din Romania. „Sistemul de sanatate al Romaniei se apropie de colaps odata cu aparitia unui al patrulea val COVID catastrofal”, noteaza publicatia.…

- Mai multe companii aeriene europene au decis, joi, 30 septembrie, sa returneze contravaloarea biletelor pentru zborurile anulate in pandemie. In plus, operatorii vor oferi, pe viitor, informatii mai bune referitoare la drepturile pasagerilor, transmite Reuters. Acordul vine in urma discuțiilor cu Comisia…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect care prevede obligativitatea prezentarii certificatului verde de catre personalul medical. Cei care nu prezinta acest document risca sa le fie suspendat contractul de munca. Sindicalistii din Sanatate au reacționat. „Domnule Citu, vei reusi…