- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din…

- sursa foto: Facebook/ NATO Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca Miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care vor acționa in Romania. Principalele declarații ale șefului NATO: Maine, miniștrii de Aparare…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…

- Alex Greceniuc a fost recent numit membru al consiliului de tineret din cadrul administrației prezidențiale kievene. El spune ca situația e „dinamica și intensa”, dar spera ca miza lui Putin n-ar fi invazia, ci o presiune pe liderii europeni Nascut in Maramureș, Alex Greceniuc este președintele Congresului…

- Kremlinul a acuzat luni (24 ianuarie) Statele Unite și aliații sai de escaladarea tensiunilor Est-Vest cu „isterie”. NATO planuiește sa intareasca forțele de securitate la granița Ucrainei. Rusia acuza Occidentul de „isterie” Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca probabilitatea…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…