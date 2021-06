Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a vorbit miercuri despre Tezaurul romanesc si cum au ajuns 1.740 de casete cu aur intr-un tren cu destinatia Moscova, unde au fost depuse in tezaurul Bancii de Stat a Rusiei, aflat in 'Sala armelor', de la Kremlin.

- Intalnirea dintre Joe Biden și Vladimir Putin incepe miercuri la Geneva la ora locala 13.35 (14.35 ora Romaniei) și va dura in jur de cinci ore, un semn in plus ca subiectele de discuție sunt multe și spinoase. Nimeni nu se așteapta insa la rezultate majore, ci doar la mici pași spre o eventuala relație…

- REȘIȚA – SCM Ramnicu Valcea a ramas fara antrenor! Reșițeanul Florentin Pera a dat o mare lovitura și a semnat cu CSKA Moscova, echipa pe care o va antrena din sezonul viitor și care in acest an s-a calificat in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin! Pera, in varsta de 41 de ani, unul dintre…

- Președintele Federației Ruse i-a primit, marți, la Kremlin, pe noii ambasadori a 23 de țari. Noul ambasador al Romaniei la Moscova este Cristian Istrate. Liderul de la Kremlin a spus ca se bazeaza pe Romania...

- Președintele Vladimir Putin transmite ca Moscova este deschisa unui dialog cu Romania, pentru dezvoltarea unor „relații reciproc avantajoase”, și spune ca vede un potențial bun de cooperare in regiunea Marii Negre. Liderul de la Kremlin a avut un mesaj și pentru Republica Moldova.

- Moscova a reacționat la anunțul expulzarii adjunctului atașatului militar rus facut de București. Șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, declara ca Romania s-a alaturat țarilor care ataca Rusia in plan diplomatic.

- Pe 20 aprilie agențiile de presa internaționale anunțau restricțiile Rusiei asupra spațiului de zbor de-asupra Ucrainei. In același timp Moscova a restricționat accesul navelor de razboi straine in apropierea Peninsulei Crimeea. Deciziile vin pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Rusia și Occident.…

- In ajunul unui eveniment important, și anume marcarea celor 32 de ani de la inaugurarea fabricii „Viorica Cosmetic”, compania deschide ușile un nou magazin specializat in sectorul Rișcani, pe bulevardul Moscova 9/1. In prezent, „Viorica Cosmetic” are 27 de magazine in intreaga țara, reprezentanțe in…