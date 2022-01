Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Sami El Bourkadi, ucigașul celor doua crime din Iași din urma cu doua saptamani, a ajuns in Romania in aceasta seara. Avionul sosit din Roma a aterizat in urma cu scurt timp la Otopeni, iar acum presupusul crimei va fi dus catre Iași și ulterior arestat.

- Eurostat spune ca, la nivel european, consumul real al gospodariilor pe cap de locuitor continua sa scada atat in zona euro, cat și in UE. Cu toate astea, raportul arata o creștere la onsumul pe cap de locuitor pentru Romania in ultimii trei ani. Consumul pe cap de locuitor a variat intre 58% și 135%…

- Urmariti un interviu incitant cu profesorul Alexandru Vlad Ciurea, o legenda a neurochirurgiei romanesti, autorul a nu mai putin de 23.000 de operatii pe creier. Despre cum devii un bun chirurg, cum trebuie sa inveti si cum trebuie sa cauti implinirea profesionala. Cum recomanda folosirea aparaturii…

- Liderul social-democratilor ieseni Maricel Popa a adresat o interpelare ministerului de resort prin care a solicitat informatii despre construirea soselei de centura a orasului Podu Iloaiei, proiect propus iesenilor acum mai bine de doi ani de Costel Alexe. Intr-o postare publica, din iunie 2019,…

- Criza de oxigen din spitalele Covid este tot mai grava de la o zi la alta. La Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, ca sa-i țina pe pacienți in viața, doctorii au apelat la spitalele din jur. Și in Capitala situația este critica.,,Consumul de oxigen intr-adevar a fost ingrozitor de mare, a crescut…

- Premierul interimar, Florin Citu, a anuntat, luni, in cadrul videoconferintei cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor, ca Guvernul va subventiona o parte din gigacalorie, dar in baza unor principii de alocare clar stabilite, informeaza Agerpres."Am vazut discutiile pe care le-ati avut cu Ministerul…

- PNL a cumparat, in perioada 19-20 octombrie, dreptul de a distribui de cinci ori doua postari pe Facebook, in regim sponsorizat – contracost, in care lanseaza atacuri la Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, pe care ii face vinovați de amploarea valului patru al pandemiei. Potrivit G4Media , aceste reclame…