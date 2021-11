Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat economia intregului mapamond, iar specialiștii analiști trag un semnal de alarma pentru toți cetațenii romani. Spre ce problema serioasa s-ar indrepta țara noastra. Specialiștii din economie susțin ca Romania va avea probleme serioase Situația economica a Romaniei este…

- Traim vremuri tulburi si ne asteapta zile si mai negre. Guvernul continua sa minta ca s-a axat pe investitii, insa a ratat primul apel pentru depunerea proiectelor in Fondul de Modernizare, in care Romania are la dispozitie 10 miliarde de euro pentru investitii in capacitati de productie de energie.…

- Romania se pregatește de iarna, iar locuitorii de la sate se pregatesc sa-și cumpere lemnele pentru foc. Partea buna a lucrurilor este ca s-ar putea sa le cumpere mai ieftin in acest an. Reprezentanții PSD au anunțat un proiect legislativ care scade prețul lemnului de foc. Prețul lemnului de foc a crescut…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat radical felul in care romanii se raporteaza la propria siguranța, punand mai mult accent pe securitate și protecție și fiind dispuși sa investeasca cu mai mare ușurința pentru asta, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat radical felul in care romanii se raporteaza la propria siguranța, punand mai mult accent pe securitate și protecție și fiind dispuși sa investeasca cu mai mare ușurința pentru asta, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online…

- Suntem campioni la bautul de bere: Romanii au cheltuit miliarde de euro, in 2020, pentru aceasta bautura Suntem campioni la bautul de bere: Romanii au cheltuit miliarde de euro, in 2020, pentru aceasta bautura Totuși, vanzarile de bere din Romania au scazut usor in 2020, cu 2,3%, din cauza pandemiei…

- Romanii platesc anul acesta mai mult pe prune, in contextul in care la nivel national productia a scazut cu circa 30- din cauza vremii nefavorabile. Deja in piata Obor din Capitala anumite soiuri se vand chiar si cu 12 lei kilogramul. In Banat, producatarii de prune estimeaza ca si rachiul isi va dubla…

- Pandemia ne-a aratat o fata pe care multi dintre noi nu o cunosteam. Desi este o intamplare nefericita, tot prin intermediul pandemiei am invatat sa pastram distanta, sa ne acoperim gura daca suntem raciti si cat de importante sunt manusile din latex. Magazinul Sanito.ro ofera o gama vasta de astfel…