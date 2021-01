Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in acel deficit de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a spus, luni, vicepremierul Dan Barna, intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP)…

- Candidat PSD Argeș pentru Camera Deputaților, dr. Remus Mihalcea, managerul Spitalului Colentina din București, a ajutat de-a lungul carierei mulți argeșeni. Are 35 de ani și a fost medic la Spitalul Județean Argeș, la Spitalul de Pediatrie din Pitești, la Spitalul din Curtea de Argeș și la Colentina…

- Tot pentru 13 ianuarie 2021 a fost amanata pronuntarea si pe obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 335/2007, formulata 51 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, UDMR, precum si de deputati neafiliati. Pe 13…

- Telemedicina, subiect dezbatut și analizat profund in ultima perioada, a devenit oficiala in Romania prin completarea Legii 95/2006, act legislativ ce vizeaza reforma in domeniul sanatații. Aceasta reglementeaza posibilitatea furnizarii unor servicii medicale in regim de distanța, de catre specialiștii…

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Executivul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Actul normativ reglementeaza posibilitatea furnizarii serviciilor medicale la distanta, prin telemedicina, de catre toti profesionistii din domeniul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Romania nu era pregatita de pandemie, neavand stocurile necesare, autoritatile fiind confruntate cu o situatie „incredibila”. Orban a precizat ca in Bucuresti sunt zilnic 700 – 1.000 de cazuri, iar presiunea pe DSP si Serviciul de Ambulanta este uriasa, fiind…

- Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din Romania reacționeaza la declarațiile proaspatului primar al Capitalei, Nicușor Dan, „referitoare la implicarea Poliției Romane in masuri de carantinare "pe strazi", in București” și arata ca polițistul roman, potrivit legilor, este subordonat…