Date publicate miercuri au aratat ca preturile de consum din SUA au crescut in iunie cu 9,1% in termeni anuali, dupa un avans de 8,6% consemnat in luna mai. Acesta date maresc, potrivit analistilor, probabilitatea ca Fed sa majoreze agresiv dobanzile. Reprezentantii Fed ar putea majora dobanda cheie chiar si cu 1 punct procentual la sedinta din luna iulie, a spus presedintele Rezervei Federale din Atlanta, Raphael Bostic. Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 1,58%, iar indicele global MSCI a pierdut 1,61%. Dolarul a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, fiind moneda de refugiu…