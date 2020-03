Bursele europene încep o nouă săptămână pe cădere, pe fondul creşterii numărului de decese din cauza coronavirusului Bursele europene incep o noua saptamana pe cadere, pe fondul cresterii numarului de decese din cauza coronavirusului Principalele burse europene au coborat luni la cea mai redusa valoare din ultimii sapte ani, dupa ce mai multe tari au extins masurile destinate limitarii propagarii epidemiei de coronavirus. În jurul orei 8:06 GMT, indicele bursier pan-european STOXX 600 înregistra o scădere de 4,6% în condiţiile în care bursele din Londra, Frankfurt şi Paris înregistrau căderi de peste 4%. Acţiunile Airbus s-au prăbuşit cu 12,7%… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

