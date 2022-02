Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile companiilor de utilitati au contrazis aceasta tendinta negativa, componenta lor in indicele STOXX 600 crescand 1%. Ofensiva Rusiei in Ucraina a continuat pe tot parcursul weekendului. Vehicule militare rusesti au patruns in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, existand informatii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat, vineri, in cadrul unei intalniri televizate cu serviciile de securitate ale Rusiei, armata ucraineana sa preia puterea in propria tara, la o zi dupa ce Moscova a lansat o invazie asupra Ucrainei, informeaza Reuters. „Facem din nou un apel la personalul militar…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in marti in crestere cu 1,3%, actiunile din domeniul sanatatii avansand cu 2,1%, iar aproape toate sectoarele si bursele majore au intrat pe un teritoriu pozitiv, in urma informatiilor referitoare la retragerea unor unitati militare rusesti de…

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…

- Dezvaluirea, facuta sub condiția anonimatului, vine sa contribuie la ingrijorarea crescanda a SUA ca Rusia s-ar putea pregati pentru o noua invazie a Ucrainei, deoarece a adus deja peste 100.000 de militari in apropierea granițelor sale. Ministerul rus al Apararii nu a raspuns imediat unei cereri scrise…

- Actiunile europene au incheiat tranzactiile de luni in scadere puternica, investitorii asteptand informatii referitoare la majorarile de dobanzi ale Rezervei Federale (Fed) americane, dupa o sedinta de doua zile care incepe marti, si urmarind situatia din Ucraina unde tensiunile cresc din cauza Rusiei,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.