Bursele europene, cel mai ridicat nivel din ultima lună, pe fondul încetinirii extinderii pandemiei Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters.



Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%, cel mai ridicat nivel din aproape o luna.



Bursa din Germania a fost in frunte, cu un avans de 2,8%, in timp ce pietele bursiere din Spania si Italia au inregistrat cresteri de peste 2%, dupa ce s-a anuntat o incetinire a cazurilor de noi infectii.



"Cele mai recente informatii privind…

Sursa articol: agerpres.ro

