Stiri pe aceeasi tema

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza Reuters. Avand numele de cod „Operatiunea Sabiile de fier”,…

- UPDATE Armata israeliana a negat marți responsabilitatea pentru atacul asupra spitalului din Gaza, susținand ca informațiile militare au sugerat ca spitalul a fost lovit in timpul unei lansari eșuate de racheta de catre grupul militar Jihad Islamic Palestinian, scrie Reuters.UPDATE Președintele palestinian…

- Kremlinul s-a declarat luni extrem de ingrijorat de evenimentele recente din Israel si din teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. „Suntem extrem de ingrijorati”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant…

- Coalitia de centru-stanga a cancelarului Olaf Scholz a suferit o infrangere grea la alegerile de duminica din doua landuri din Germania, Bavaria (sud) si Hesse (vest), unde conservatorii aflati in opozitie sunt pe punctul de a iesi invingatori, conform exit-poll-urilor transmise de postul de televiziune…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat luni un al doilea vaccin pentru prevenirea malariei, o boala periculoasa raspandita de unii tantari, transmite Reuters. "In urma cu aproape doi ani, OMS a recomandat utilizarea pe scara larga a primului vaccin din lume impotriva malariei, numit…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Romania, Lider La Exportul De GrauIn primele doua luni ale sezonului agricol 2023-2024, Romania a ramas cel mai mare exportator de grau din UE, cu 1.35 mil. tone livrate, urmata de Polonia si Franța, cu 1.03 mil. tone respectiv 939,000 tone livrate. Totodata, exporturile de orz ale UE au inregistrat…

- Taifunul Khanun a ajuns in nordul Taiwanului, iar autoritațile au inchis joi intreprinderi și școli. De asemenea, companiile aeriene au anulat zeci de zboruri, potrivit Reuters.Taifunul Khanun, clasificat de biroul meteorologic din Taiwan la categoria a doua, s-a indreptat incet spre coasta de nord-est…