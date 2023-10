Bursele europene au scăzut marţi cu peste 1%; Randamentele titlurilor Trezoreriei SUA au atins maximele ultimilor 16 ani Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Sectorul utilitatilor, cu datorii grele, a scazut cu 2,7%, in atentie fiind dobanzile mai mari o perioada de timp mai lunga, in timp ce actiunile din minerit au scazut cu 2,6%. Actiunile nu au reusit sa-si scape de pesimismul din august si septembrie, la inceput de octombrie, indicele Stox 600 scazand si luni, in urma datelor care au aratat o scadere a activitatilor de productie, pe masura ce noile comenzi au scazut aproape de un nivel record. Indicele german DAX… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

