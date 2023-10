Bursele europene au înregistrat scăderi la închiderea de vineri, dar au avut cea mai bună săptămână din luna iulie Bursele europene au inchis vineri in scadere, pe masura ce increderea investitorilor a scazut la nivel global, dar au consemnat cea mai buna evolutie saptamanala dupa luna iulie, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1%, tras in joc de componenta actiunilor companiilor tehnologice, care a scazut cu 2,5%. Actiunile de petrol si gaze au inregistrat cele mai mari castiguri, cu 1,2%, datorita cresterii preturilor petrolului cu peste 4%. Indicele german DAX a coborat vineri cu 1,55%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,42%… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

