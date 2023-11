Bursele europene au închis în scădere; creştere de 6% pentru titlurile Siemens, dar declin de 10% pentru Burberry Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 0,7%, majoritatea sectoarelor si burselor majore incheind sesiunea in teritoriu negativ. Indicele german DAX a facut excepttie, cu o crestere de 0,24%, dar FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,01% si CAC 40 al bursei din Paris cu 0,57%. Indicele italian FTSE MIB a pierdut 0,71% si IBEX 35 al bursei din Madrid a urcat cu 0,28%. Actiunile companiilor de petrol si gaze au condus pierderile, cu un declin 2,7%, pe fondul preturilor mai slabe ale petrolului, in timp ce companiile de utilitati au avansat cu 1,1%. O inflatie sub asteptari din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

