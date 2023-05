Bursele europene au avut luni o evoluţie mixtă, după acordul dintre Casa Albă şi republicani privind majorarea plafonului datoriilor SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 0,13%, in timp ce DAX din Germania si CAC 40 din Franta au cedat castigurile initiale pentru a inchide in declin circa 0,2%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a coborat cu 0,38%. Majoritatea sectoarelor au stagnat, actiunile companiiilor de petrol si gaze au crescut cu 0,1%, in timp ce indicii companiilor auto si bancilor au scazut cu 0,7%. Titlurile grupului imobiliar suedez SBB au urcat cu 4,5%, dupa ce a anuntat ca exploreaza optiuni strategice, inclusiv vanzarea companiei sau a unor active si segmente specifice. Actiunile companiei au scazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

