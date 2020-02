Stiri pe aceeasi tema

- Numarul noilor decese provocate de virusul ucigaș in China crescuse joi cu 73, dintre care 70 in provincia Hubei, epicentrul epidemiei. In total, numarul morților era joi de 563, iar cel al persoanelor deja bolnave in China continentala ajunsese la 28.018, a anunțat Comisia naționala pentru Sanatate.…

- Mai mulți oficiali chinezi au fost sancționați sau excluși din partid pentru modul precar in care au gestionat criza generata de epidemia de coronavirus. In alte parti au aparut primele sanctiuni impotriva oficialilor care nu s-au achitat de sarcini. Intr-un oras din estul provinciei Hubei, sase oficiali…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…

- Guvernele ar trebui sa ia masuri ”draconice” pentru restrangerea deplasarilor populatiei daca doresc limitarea propagarii coronavirusului cu epicentrul in orasul Wuhan, au declarat luni cercetatori din Hong Kong, care au estimat, pe baza unor modele matematice, ca numarul cazurilor de infectari a depasit…

- Australia a confirmat sâmbata primul sau caz de îmbolnavire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria, în timp ce guvernul a cerut oamenilor sa nu calatoreasca în provincia Hubei din China, epicentrul focarului, relateaza Mediafax, citand Reuters. Un cetatean…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…