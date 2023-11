Bursele de excelență pentru elevii de la școlile private rămân neplătite Pe principiul ai noștri „da”, ai voștri „nu”, Ministerul Educației a amanat plata burselor școlare sociale sau de excelența olimpica pentru elevii de la școlile private. In schimb la stat au luat burse de merit elevii cu note sub cinci și elevii din penitenciare, fiindca, au merite deosebite, nu-i așa?! Daca elevii din școlile publice au primit bursele, cei din școlile private mai au de așteptat. Fiindca autoritațile nu se grabesc cu plata lor. Adevarul este ca banii pentru elevii de la particulari nu vin direct de la Ministerul Educației, ci depind de guvern. De acolo se așteapta ca maria sa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obținut o medalie de aur, doua de argint și doua de bronz la Olimpiada Internaționala de Astronomie, ediția 27, care se desfașoara la Beijing, a anunțat, luni, Ministerul Educației.

- Elevii romani au obținut locul I la Olimpiada Balcanica de Informatica, cu un punctaj cumulat de 1.963 de puncte din 2.400 posibile, anunța Ministerul Educației. ”Romania obtine locul I la Olimpiada Balcanica de Informatica cu doua medalii de aur, una de argint si una de bronz si un punctaj cumulat…

- Inca un rezultat demn de toata lauda obținut de catre elevii romani la o olimpiada internaționala. E vorba despre o competiție gazduita de Slovenia. Și dedicata pasionaților de Informatica. Ministerul Educației a anunțat, joi seara, ca Romania a obținut locul I la Olimpiada Balcanica de Informatica,…

- Profesorii din invațamantul preuniversitar ar urma sa completeze anual declarații de interese in care sa menționeze meditațiile, dar și școlile de la care provin elevii carora le ofera meditații. Un proiect de ordin privind aprobarea procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul…

- Anul școlar 2023-2024 a venit cu o noua Lege a Educației, iar printre cele mai mari noutați se numara și criteriile și cuantumul burselor școlare. Inca din vara se discuta despre acest subiect, dar abia la final de septembrie Ministerul Educației a oferit toate lamuririle cu privire la modul in care…

- Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigma in privința acordarii burselor școlare, impusa in primul rand de intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023. Elemente de noutate bursele de merit: se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu…

- Plin de ,,intenții bune,, Ministerul Educației a modificat criteriile de acordare a burselor pentru elevi si a starnit haos in școli. Cancelariile si secretariatele școlilor au devenit brusc birouri de asistența sociala iar profesorii, niște funcționari preocupați sa intocmeasca tabele, sa calculeze…

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) 2023, organizata in Ungaria, au obținut trei medalii de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate duminica seara, 3 septembrie, de Societatea pentru Performanța și Excelența in Informatica (SEPI) pe Facebook.…