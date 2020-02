Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, luni, ca virusul ucigas va ajunge si in Romania, iar in cel mult doua saptamani țara va deveni al doilea focar de coronavirus dupa Italia.„Cand e vorba de popor nu primeaza nimic si momentul asta e foarte greu pentru tara, un moment extrem de grav.…

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a acuzat marti anumite tari bogate ca se afla "intr-o intarziere foarte mare" in ceea ce priveste partajarea informatiilor despre cazurile de coronavirus, solicitand in acelasi timp o mai mare solidaritate internationala in combaterea epidemiei de pneumonie…

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a incercat sa tempereze temerile legate de impactul ecologic al fabricii care va fi construita in Germania, afirmand ca uzina va utiliza o cantitate mai mica de apa decat se estima initial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania americana afirma…

- Fondul de investitii Silver Lake investeste 500 de milioane de dolari in City Football Group (CFG), care detine clubul englez de fotbal Manchester City, intr-o tranzactie care evalueaza compania la 4,8 miliarde de dolari, transmite Reuters.Silver Lake va cumpara peste 10% din City Football…