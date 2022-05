Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,6%, actiunile companiilor din sectorul de retail coborand cedl mai mult, cu 2%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,73%,…

- 'Coreea de Nord a tras un proiectil neidentificat spre est', au indicat sefii de Stat Major interarme de la Seul, intr-un comunicat.Paza de coasta a Japoniei a emis un mesaj de alerta in directia navelor din zona din cauza a ceea ce ar putea fi 'o racheta balistica trasa dinspre Coreea de Nord'.Lansarea…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul…

- Cererea pentru active sigure a dus la cresterea cererii pentru dolar, yen si obligatiuni precum titlurile Trezoreriei SUA, iar euro a scazut, toate acestea dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in direct ”plasarea in alerta de lupta” a ”fortei de disuasiune”, care include o componenta nucleara.…