Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o noua majorare a dobanzii de politica monetara, cu 0,50 de puncte procentuale, semnaland ca este pregatita sa furnizeze lichiditati bancilor, daca va fi necesar, pe fondul tulburarilor recente din sectorul bancar, transmite CNBC. BCE a semnalat timp de cateva…

- Pietele bursiere europene au scazut puternic miercuri, cu peste 3%, cu un declin accentuat al actiunilor bancare, condus de Credit Suisse, pe fondul turbulentelor provocate la nivel global de falimentul Silicon Valley Bank, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 3%,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat in declin cu 0,2%, recuperand o parte din pierderile consemnate pe parcursul zilei, in timp ce componenta companiilor imobiliare a scazut cu 3,2%, pana la cel mai redus nivel din peste doua luni. Actiunile companiei LEG Immobilien din Germania au inchis in declin…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu 0,9%, iar dintre sectoarele economice, actiunile auto au crescut cu 3,6%, iar cele din minerit cu 2,2%. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au fost printre putinele sectoare care au inregistrat pierderi, cu un declin…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,8%, toate sectoarele fiind tranzactionate in scadere, cu exceptia sectorului de asistenta medicala si a celui de utilitati. Cea mai mare pierdere a fost inregistrata de sectorul de retail, cu un declin de 2,1%. Intre timp, Indicele britanic FTSE…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Actiunile companiilor din sectorul comertului cu amanuntul au condus castigurile, cu un avans de aproape 2%, in timp ce componentele actiunilor companiilor producatoare…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat vineri cu 1,1%, in timp ce pe ansamblul saptamanii a avansat cu 3,4%, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta atins de la jumatatea lunii noiembrie. Toatre sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva, cea mai mare crestere, de 2,5% fiind consemnata de…

- ”Anul 2023 pare sa fie unul complicat. Se preconizeaza ca venitul disponibil al gospodariilor se va contracta in 2023 din cauza inflatiei ridicate si ca se va redresa treptat abia in 2024-25. Din aceasta cauza, ECB preconizeaza ca rata de economisire va scadea sub nivelul de dinaintea pandemiei anul…