Burse pentru copiii cu un singur părinte, fără condiționări suplimentare Organizația Salvați Copiii Romania incearca sa convinga Ministerul Educației sa revina asupra propunerii legislative de condiționare a acordarii burselor sociale elevilor cu un parinte decedat. Cei de la Salvați Copiii Romania susțin ca inițiativa ME de a acorda burse sociale elevilor cu un parinte decedat in baza venitului mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, este nedreapta, mai ales ca venitul trebuie sa fie mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie. Organizația iși motiveaza cererea de renunțare la aceasta condiționare aducand in discuție datele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

