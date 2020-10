Bursa Română de Mărfuri: Volumul tranzacţiilor încheiate pe platformele spot şi forward a depăşit 36 TWh în primele nouă luni ” Trendul ascendent al pietei de gaze naturale, trend pe care il anticipam odata cu disparitia prevederilor nefericite ale binecunoscutei OUG 114, a continuat in cursul trimestrului trei, cu evolutii pozitive mult accentuate ale celor doi principali indicatori : cantitatile tranzactionate si preturile rezultate. O analiza a graficelor celor doi indicatori, pe parcursul intregului an, arata foarte clar o tendinta de revenire spre normalitate incepand deja cu trimestrul doi, odata cu anuntarea anularii constrangerilor din amintita ordonanta, urmata de o accelerare accentuata a evolutiei favorabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

