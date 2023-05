Stiri pe aceeasi tema

- Bursa Generala a Locurilor de Munca: Aproape 1.270 de angajatori ofera peste 19.000 de posturi (ANOFM).Peste 19.000 de locuri de munca vor fi oferite la Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment ce va avea loc pe data de 12 mai, arata datele preliminare, publicate marti de Agentia Nationala…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava va organiza, vineri, 12 mai, Bursa Generala a Locurilor de Munca, cel mai importat targ de joburi de peste an, o șansa de a-și gasi un loc de munca pentru sucevenii care iși cauta cu adevarat un serviciu.Bursa va avea loc in cinci ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj va organiza, pe 12 mai, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se va desfasura cu sprijinul Fundației pentru Tineret, la sediul Casei Tineretului din Craiova incepand cu ora 09.00.In vederea organizarii acestei actiuni au fost contactati…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de munca Dambovița in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița, organizeaza in data de 12 mai 2023, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfașoara la nivel național, iar in județul Dambovița va avea loc in Targoviște, str. Tineretului, nr.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de munca Dambovița in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița organizeaza in data de 12 mai 2023, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfașoara la nivel național, iar in județul Dambovița va avea loc in Targoviște, str. Tineretului, nr.…

- ”Evenimentul se va desfasura la nivelul tuturor celor 41 de agentii judetene si cea a municipiului Bucuresti si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze profesional spre ocupatii cu posibilitati de mentinere a raportului de munca pe…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea anunta desfasurarea, in data de 12 mai, incepand cu ora 9:30, a unei noi editii a Bursei locurilor de munca, conform unui comunicat de presa transmis de AJOFM. Locațiile unde se va desfașura evenimentul sunt: “Obiectivul principal al evenimentului…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj a anunțat ca in acest an va organiza mai multe burse pentru ocuparea locurilor de munca vacante. Astfel, in data de 12 mai 2023, va fi organizata la nivel national Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care urmeaza sa se desfașoare și…