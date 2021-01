Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,78 miliarde euro, in primele 10 luni din 2020, in scadere cu 3,71% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,12 miliarde euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura acestuia, balanta bunurilor…

- ”Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei si, respectiv, 289 milioane euro, (valori insumand 2,7 miliarde lei – 555 milioane euro) prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (Fidelis) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reușit anul trecut sa produca lumanari nici macar de un milion de euro, importand in schimb de 32 de milioane de euro. In total, piața UE din domeniu depașește 1,5 miliarde de lei. Romania a produs in 2019 lumanari in valoare de aproximativ…

- Turbomecanica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit de 8,694 milioane de lei, in scadere cu 50,9% fata de cel din perioada similara a anului trecut, care a fost de 17,71 milioane de lei, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti.Societatea a realizat…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 1% pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 92,71 milioane de lei (19,01 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Banca Transilvania au generat tranzactii in valoare de 9,9 milioane de lei,…

- Valoarea concediile medicale decontate in 2020 a fost de 342 milioane lei lunar, in total fiind decontate concedii in suma de 7,4 miliarde lei, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate concedii medicale in valoare…

- Valoarea tranzactiilor derulate miercuri pe Bursa de la Bucuresti s-a cifrat la 54,27 milioane de lei (11,14 milioane de euro), din care 52,28 milioane de lei (10,73 milioane de euro) au reprezentat schimburi cu actiuni, potrivit Agerpres.Cele mai lichide titluri pe Piata Reglementata au fost…