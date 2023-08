Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis mixt prima sedinta de tranzactionare a saptamaniiBursa de la Bucuresti a inchis mixt prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 48,08 milioane de lei (9,71 milioane de euro), informeaza Agerpres. Cele mai tranzactionate…

- Indicele BET – de referinta pentru BVB – era pe minus cu 0,4% in dupa-amiaza zilei de miercuri, inregistrandu-se scaderi pe unele dintre cele mai mari companii incluse in indice: Banca Transilvania (-0,8%), BRD SocGen (-1,5%), Fondul Proprietatea (-0,3%)

- Bursa de Valori București a avut un rulaj de 67,33 milioane lei al pieței de acțiuni, concentrat in proporție de 69,37% pe primele cele mai tranzacționate 3 acțiuni. Astfel, titlurile OMV Petrom (SNP) au avansat cu 0,36%, pana la prețul de 0,5500 lei/acțiune, care au adunat transferuri de 24,09 milioane…

- Acțiunile Nuclearelectrica au dominat azi deschiderea ședinței bursiere. Tranzacțiile cu aceste titluri au fost de 1,4 milioane de lei, in primele 40 de minute. Bursa de Valori Bucuresti a deschis cu o evolutie mixta a indicilor, inregistrand tranzactii de 6,2 milioane de lei (1,3 milioane de euro).…

- Hidroelectrica este cea mai tranzactionata companie in deschiderea sedintei bursiere de joi, valoarea schimburilor pe aceste titluri cifrandu-se la 37,29 milioane de lei in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti.Valoarea totala a tranzactiilor derulate la BVB era de 89,61 milioane de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 888,966 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,42%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 5,48%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 209,315…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.