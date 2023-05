Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere usoara prima sedinta de tranzactionare a saptamanii.

Stiri pe aceeasi tema

- Lufthansa isi va extinde prezenta pe aeroportul Fiumicino din Roma. Lufthansa spera sa transforme aeroportul Fiumicino din Roma intr-un hub aerian sudic pentru grupul german, care se va concentra pe zborurile pe distante lungi de pe aeroportul italian catre America de Nord si America Latina, transmite…

- Vaticanul ii mustra pe episcopii care alimenteaza diviziunea pe retelele de socializare. Vaticanul a indemnat luni episcopii si liderii catolici laici de marca sa isi tempereze comentariile de pe retelele de socializare, precizand ca unii provoaca diviziune si alimenteaza polemici care dauneaza intregii…

- Elon Musk se va intalni cu oficiali din China - Va vizita fabrica Tesla din Shanghai. Directorul general al Tesla, Elon Musk, ar urma sa viziteze saptamana aceasta China, prima sa calatorie in statul asiatic din ultimii trei ani, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de joi, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 41,81 milioane lei (8,48 milioane de euro).Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,33%, pana la 12.425,83 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37…

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 14,5 milioane lei (2,93 milioane euro), conform Agerpres.Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,20%, pana la 12.459,85 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de joi, cu tranzactii de 1,37 milioane lei (278.660 de euro), efectuate in prima jumatate de ora de la inceperea operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a apreciat cu…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 40,23 milioane de lei (8,17 milioane euro).